Avustralya'da 150'ye yakın balina karaya vurdu

150 civarında balinanın birden Avustralyla'nın batısında sahile vurması üzerine dev bir kurtarma çalışması başlatıldı.

Kıyıya vuran hayvanlar önce Perth'in 300 km güneyindeki Hamelin koyunda avlanan balıkçılar tarafından görüldü.

Batı Avustralya bölgesi yetkilileri kıyıya vuran hayvanların yarısının zaten ölmüş olduğunu açıkladılar.

Doğayı koruma görevlileri sağ kalanları kurtarmaya çalıştıklarını söylüyorlar.

Bio-çeşitlilik ve Doğayı koruma dairesinden Jeremy Chick "Hayvanların ne kadar güçlü olduğu, havadaki rüzgar ve nem oranı gibi faktörler onları tam olarak ne zaman denize itebileceğimizi belirleyecek" diye konuştu.

Yetkililer kıyıya vuranların kısa yüzgeçli pilot balinalar olduğunu ve bunun daha önce de topluca kıyıya vurabilen bir tür olarak bilindiğini söylüyorlar.

Avustralya Radyo Televizyon Kurumu onlarca kurtarma görevlisinin kıyıda balinaların yanında olduğunu bildirdi.

'Köpek balığı alarmı'

Yetkililer bölgede aynı zamanda köpek balığı alarmı vererek insanları denizden uzak durmaya da çağırdılar.

Batı Avustralya balıkçılık dairesi tarafından yapılan açıklamada "Ölen ve can çekişen hayvanların köpek balıklarını sahilin bu bölgesine cezbetmesi muhtemeldir" dedi.

Kısa yüzgeçli pilot balinalar genellikle tropikal bölge yakınlarında yaşıyor ve 5 metreye kadar büyüyebiliyorlar.

Bilim insanları balinaların neden kıyıya vurduklarını anlayabilmiş değil.

Uzmanlar balinaların hasta ya da yaralı olduklarında veya yollarını şaşırdıkları için kıyıya vurabildiklerini söylüyorlar.

Bazen kıyıya vuran hayvanların imdat sinyalleri vermesi nedeniyle başka balinaların da gelip kıyıya vurabildiği biliniyor.

Balinaların kıyıya vurması açısından en büyük vaka 320 uzun yüzgeçli balinanın mahsur kaldığı 1996 yılında yaşandı.

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