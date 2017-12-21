Avustralya'nın Melbourne şehrindeki Babyside Alışveriş Merkezi'nde bir patlama meydana geldiği belirtildi. Görgü tanıkları, alışveriş merkezinde birden fazla patlamanın meydana geldiğini ileri sürdü.

Durumun kontrol altına alındığı belirtilirken, Melbourne şehrinde bir aracın yayaların arasına dalmasının ardından meydana gelen bu patlamanın şüpheli olduğu aktarıldı.

Avustralya medyası, patlamanın gaz şişelerinden kaynaklandığını, yayaların arasına dalan araba ile ilgisi olmadığını yazdı.

Alışveriş merkezi patlama seslerinin ardından boşaltıldı ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

avustralya

son dakika

Son dakika haberler