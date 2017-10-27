Avustralya'da çifte vatandaşlık başbakan yardımcısını görevinden etti

Avustralya Yüksek Mahkemesi, çifte vatandaş oldukları gerekçesiyle, aralarında başbakan yardımcısının da olduğu beş siyasetçinin göreve uygun olmadıklarına hükmetti ve senatörlüklerini düşürdü.
Avustralya'da başbakan yardımcısının görevden alınmasına hükmedilmesinin ardından, hükümet çoğunluğu kaybetti.
Avustralya Yüksek Mahkemesi'nin kararı, Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce'un da aralarında bulunduğu üç siyasetçinin görevden azledilecekleri anlamına geliyor. Diğer iki siyasetçi ise Temmuz ayında görevlerinden istifa etmişti.
Avustralya'nın anayasası, çifte vatandaşlık taşıyanların seçilmesini yasaklıyor.
Mahkemenin kararı, 2013'ten bu yana dört başbakan gören ülkedeki siyasi çalkantıya bir yenisinni eklendiği şeklinde yorumlanıyor.
Başbakan Malcolm Turnbull, kararın ardından "Mahkemenin bugünkü kararı açıkça umduğumuz gibi bir sonuç doğurmadı, ancak görev her zamanki gibi devam ediyor" dedi.
Diğer dört siyasetçi ise Fiona Nash, Malcolm Roberts, Larissa Waters ve Scott Ludlam.
Denetim geçiren senatörler, Matt Canavan ve Nick Xenophon'un ise seçilmeleriyle ilgili bir sorun olmadığına hükmedildi.
İki hafta boyunca durumu değerlendiren yedi kişilik mahkeme heyeti, Anayasa'nın 44'üncü bölümüne istinaden "yabancı bir gücün vatandaşı ya da tebaası" oldukları gerekçesiyle beş siyasetçinin seçilmeye uygun olmadıklarına hükmetti.
Üç gün süren duruşma boyunca, hükümet sadece Roberts ve Ludlam'ın yetkilerinin elinden alınması gerektiğini, diğer kişilerin geçen yıl seçildiklerinde çifte vatandaşlıklarından haberlerinin olmadığını savundu.
Ulusal Parti lideri Barnaby Joyce, Avustralya doğumlu. Joyce, Ağustos ayında babasından ötürü otomatik olarak Yeni Zelanda vatandaşı olduğunu öğrendi.
50 yaşındaki siyasetçi, Yeni Zelanda vatandaşlığından feragat ettiğini açıkladı, böylece ara seçimlerde aday olabilecek.
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