Avustralya'da nardan sarılığa yakalanan kadın öldü

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Avustralya'da Mısır'dan ithal edilen donmuş nar yedikten sonra sarılığa (Hepatit A) yakalanan bir kadın hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 64 yaşındaki adı açıklanmayan kadının "nadir ve trajik" olarak niteledikleri ölümü sonrası halka derin dondurucularındaki meyveleri tüketmeme çağrısında bulundu.

Güney Avustralya eyaletinde donmuş nar taneleri bağlantılı 20 vaka görüldüğü ancak diğer kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Creative Gourmet adlı şirket tarafından ülke genelinde şimdiye kadar 2 bin paket ürün satıldığı belirtiliyor.

Belirtiler 15-50 günde ortaya çıkıyor

Hepatit A, genellikle dışkı, cinsel ilişki ve virüs bulaşmış yiyecek ve nesnelere temas yoluyla bulaşıyor ve karaciğere zarar veriyor.

Hastalığın belirtileri 15-50 gün arasında ortaya çıkıyor. Hastalarda mide bulantısı, yüksek ateş ve ciltte sararma görülüyor.

Geçen yıl da donmuş böğürtlenlerden kaynaklanan sarılık salgını nedeniyle aynı şirketin bazı ürünleri toplatılmıştı.

Avustralya'da Mart ayında listeria bakterisi bulaşmış kavun yiyen yedi kişi hayatını kaybetmişti.

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