Avustralya'da pitbull cinsi köpek sahibini öldürdü

Watson semtindeki evinde pitbull cinsi köpeğinin saldırısına uğrayan 40'lı yaşlardaki Tania Klemke yaşamını yitirdi, evde bulunan bir erkek yaralı olarak kurtuldu.

Olay yerine ulaşan ve yaralı kadına ilk yardımda bulunmak isteyen polis ekiplerine de saldırmaya hazırlanan köpek silahla vurularak etkisiz hale getirildi.

AA'nın haberine göre, üç çocuk annesi kadın aldığı yaraların etkisiyle olay yerinde hayatını kaybederken, bacağından yaralan ve kimliği açıklanmayan erkeğin hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Klemke'nin köpeğini, komşulara saldırmasından endişe duyduğu için içeride tuttuğu belirtildi.

Öte yandan Şehir Hizmetleri Bakanı Meeghan Fitzharris, sahibini öldüren köpeğin daha önce de yaralamayla sonuçlanan başka bir saldırıya karıştığını ve bununla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Geçen yıl 389 köpek saldırısının gerçekleştiği raporlara yansıyan kentte, ölümle sonuçlanan son saldırının ardından gelecek haftalarda köpek edinme ve evde besleme konusunda yeni tedbirlerin gündem gelmesi bekleniyor.

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