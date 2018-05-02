İsviçre'de bir ötanazi merkezinde hayatına son vermek isteyen 104 yaşındaki İngiliz bilim insanı David Goodall ve destekçileri Avustralyalı yetkililerin, İsviçre'ye seyahatinin engellenmesinden endişe ettiklerini belirttiler.

Ötanazi merkezinden randevu alan Goodall'ın sağlık sorunu bulunmuyor. Bununla birlikte yaşam kalitesinin düştüğünü ifade eden Goodall, ''Eğer bir kişi ölmek istiyorsa o zaman bu yeterli olmalı. Biri ölmek istiyorsa buna kimse müdahale etmemeli" dedi.

Ötanazi birçok ülkede olduğu gibi Avustralya'da da yasak olduğu için Goodall İsviçre'ye gidecek. Avustralya'nın sadece Victoria eyaletinde ölümcül bir hastalığa yakalananlara özel ötanazi izin veriliyor.

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