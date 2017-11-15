Avustralya'yı Dünya Kupası'na Mile Jedinak taşıdı - Avustralya Honduras maç sonucu

2018 Dünya Kupası'na katılmak için bir önceki turda Suriye'yi eleyen Avustralya, 0-0'ın rövanşında Honduras'ı ağırladı. Avustralya rakibini 3-1 mağlup ederek Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Avustralya'nın gollerini Gençlerbirliği ve Antalyaspor'da top koşturan Mile Jedinak attı!
Maçın ilk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Mile Jedinak, 53. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. 33 yaşındaki futbolcu, 72. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu da gole çevirdi ve farkı 2'ye çıkardı. Avustralya'nın son golü yine Jedinak'tan geldi. Aston Vilallı yıldız, penaltı vuruşuyla farkı 3'e çıkardı ve Dünya Kupası elemelerindeki 13. maçında 10. golünü kaydetti! Konuk ekibin tek golünü ise 90. dakikada Alberto Elis attı.
Honduras Teknik Direktörü Jorge Luis Pinto, ve Honduras Futbol Federasyonu, Avustralya'yı kendi idmanlarını drone ile izleyerek 'casusluk'la suçlamıştı.
Honduras Futbol Federasyonu ise resmi Twitter hesabından Sidney’de maçın oynanacağı Olimpiyat Stadyumu’nda yapılan antrenmandan ‘drone’un görüntüsünü paylaştı. Honduras Teknik Direktörü Pinto olayla ilgili yaptığı açıklamada “Avustralya gibi gelişmiş bir ülke için utanç verici. Bu kadar saf olmayalım bu yapılanın adı. Avustralya, bize geldiğinde her banyoyu, tuvaleti, antrenman yaptıkları stattaki her kutuyu kontrol etti. Bu, Fair Play’in ve yarın oynanacak spor müsabakasının erdemini azaltan bir hareket” ifadelerini kullandı.
MILE JEDINAK KİMDİR?
Süper Lig'de 2008-2011 yılları arasında oynayan Mile Jedinak, Gençlerbirliği'nde bir sezon oynadıktan sonra Antalyaspor'a kiralık olarak gitmişti. Avustralyalı futbolcu 2 sezon daha Ankara ekibinde forma giydikten sonra İngiltere 2. lig ekiplerinden Crystal Palace'a transfer olmuştu. Tecrübeli orta saha bir sonraki sezon Premier Lig'e yükselen ekipte bir dönem kaptanlık yaptıktan sonra 2016-17 sezonuyla birlikte Aston Villa'ya transfer olmuştu.
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