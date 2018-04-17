Avustralya'nın Victoria Eyaleti’nde et yiyen bakterinin neden olduğu Buruli ülserinin görülmemiş bir hızla yayıldığı açıklandı.

Araştırmaya göre, 2012’de 100’den az olduğu bilinen vaka sayısı, 2016’da 182’ye, 2017’de ise 275’e çıktı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; vaka sayısının, bu yılın başından beri 30’u bulduğu bildirildi. Buruli ülserine neden olan bakteriler zehir salgılayarak deri hücrelerini, kılcal damarları, deri altındaki yağı yok ediyor.

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