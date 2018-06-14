Evde uçak yapılır mı? Avustralyalı bir çift yaptı. Üstelik bunun için evin garajını kullandı.

Habertürk TV'nin haberine göre Steven Mogg, 50 yaşında Avustralyalı bir mühendis... Mogg en son doğum gününde kendisine ölmeden önce yapılacaklar listesi hazırladı. Listesine herkesin aklına gelmeyecek bir madde ekledi. Bu madde, bir uçak yapıp uçmaktı.

Mogg, "Avustralya'nın üzerinde uçmak istiyorum. Bütün hayatınızı alüminyumların içinde geçirince bu doğal bir istek oluyor" dedi. Moog'un bu isteğini eşi de destekledi. Çift evlerinin garajını atölyeye çevirdi. Evde uçak yapmak sadece 3 yıllarını aldı. Çift yaptıkları uçağa Charlie adını verdi.

Uçağı evde yapmak kulağa riskli gelse de, onlar o uçağa binmekten de korkmuyor. Mogg'un eşi, konuyla ilgili, "Ona güvendim. Elinden gelenin en iyisini yapabileceğini biliyordum. Bilirsiniz bir gün hepimiz bu dünyadan gideceğiz" diye konuştu.

Pervanelerin çalışıp kanatların açılmasıyla hayallerine bir adım yaklaşan çift, şimdi Avustralya semalarını boydan boya uçmaya hazırlanıyor.

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