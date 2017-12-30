Avustralyalı sanatçı Ron Mueck’ın fiberglas (cam elyafı) ve reçineden yapılmış, 100 adet devasa kafatasından oluşan sıra dışı sergisi ‘Mass’ ezber bozuyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre sanatçının Melbourne’de bulunan Victoria Ulusal Galerisi için ürettiği enstelasyon klasik tabloların bulunduğu bir salonda ziyaretçilerle buluşuyor.

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Avustralyalı sanatçı

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