Avusturya - Almanya karşılaşma önü

Hazırlık Ülkeler heyecanı devam ediyor. Avusturya, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü Almanya takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. 9 puanlı Avusturya 2. sırada bulunuyor, Almanya 1 puana sahip ve 121. sırada. Avusturya, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Almanya son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 236 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Avusturya kazanırsa 5.00, beraberlik çıkarsa 3.75, Almanya sahadan galip ayrılırsa 1.35 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Avusturya son haftadaki Almanya müsabasında 1-2 yenildi.

Almanya ise Avusturya maçında 1-2 kazandı.

Avusturya, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 0 gol yedi.