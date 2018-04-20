Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin erkene çekilerek bu yıl 24 Haziran tarihinde yapılması, AKP ve MHP'nin ortak önerisi olarak bugün TBMM genel kurulunda görüşülerek oylanacak. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında yapılan referandumla Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmesi benimsenmişti.

Bu referandum öncesinde Türk bakanlar, Hollanda ve Almanya gibi büyük Türk toplumlarının bulunduğu ülkelerde destek aradılar. Bu ülkeler ise, güvenlik gerekçeleri ve Erdoğan ve bazı destekçilerinin Alman hükümetini Nazi rejimine benzetmesi nedeniyle seçim kampanyası yapmalarını engellediler.

Başbakan Kurz ORF radyosuna yaptığı açıklamada, "Erdoğan iktidarı uzun yıllardır Türk kökenli Avrupa toplumlarını istismara çalışıyor. Avusturya'da (Türklerin) seçim kampanyaları istenmiyor ve bu yüzden artık onlara izin vermeyeceğiz" dedi.

Avusturya, Kurz ve İslam karşıtı Özgürlük Partisi'nin koalisyonu ile, aşırı sağcı bir partinin iktidar ortağı olduğu tek Avrupa Birliği üyesi ülke. Avusturya'da Türk uyruklu ya da Türk kökenli birkaç yüz bin kişi yaşıyor.

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