31 yaşında Avusturya Başbakanı olan ve en genç başbakan ünvanını alan Sebastian Kurz, geniş kapsamlı ilk röportajını Alman Bild gazetesine verdi.

Seçim kampanyası döneminde Türkiye karşıtı sözleriyle dikkat çeken Kurz, ilk röportajını da boş geçmedi. Avusturya Başbakanı, Bild'e verdiği röportajda Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde yeri olmadığını söyledi.

Avrupa Birliği'nin son dönemdeki önemli gündem maddelerinden biri olan mülteci kotası hakkında da görüş bildiren Kurz, her AB üyesinin alacağı mülteci sayısına kendisinin karar vermesi gerektiğini belirtti.

Sebastian Kurz'un başında olduğu Muhafazakar Halk Partisi (ÖVP) ile aşırı sağcı bilinen Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) geçtiğimiz günlerde koalisyon hükümeti kurmak için anlaşmaya varmıştı.