Avusturya - Brezilya rakamlar

Hazırlık Ülkeler heyecanı devam ediyor. Avusturya, 10 Haziran 2018 Pazar günü Brezilya takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Avusturya 12 puanla 1. sırada, Brezilya 9 puanla 10. sırada bulunuyor. Avusturya, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Brezilya, son 5 maçında 8 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 279 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Avusturya kazanırsa 6.00, beraberlik çıkarsa 4.00, Brezilya sahadan galip ayrılırsa 1.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Avusturya son haftadaki Brezilya müsabasında 1-2 yenildi.

Brezilya ise Avusturya karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Avusturya, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 1 gol yedi.

Brezilya, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Brezilya, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.