MJÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Mahkeme'nin, Strache'ye para cezasının yanı sıra kullandığı ifadeler için tekzip metni yayınlama zorunluluğu getirdiği ifade edildi.

Aşırı sağcı lider Strache'nin kendilerine yönelik sarf ettiği, “MJÖ'nün ülkede İslamcı ideolojinin başı olduğu ve gizli bir ağın parçası olarak politik İslam’ı hayata geçirmek istediği” iddiasını ispat edemediği kaydedilen açıklamada, bu nedenle mahkemenin kendisini para cezasına çarptırdığı belirtildi.

Açıklamada, aşırı sağcı Strache'nin ne kadar para cezası ödeyeceğine dair bilgi paylaşılmazken, gelecek paranın, ülkede Müslümanlara yönelik ırkçı saldırıları kayıt altına alan bir sivil toplum kuruluşu ve ırkçılık karşıtı çalışmalarıyla bilinen Mauthausen Komitee adlı kuruma bağışlanacağı kaydedildi.

Öte yandan aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı Strache, Avusturya resmi ajansı APA’da, MJÖ'ye yönelik ifadelerini geri alan bir tekzip metni yayımlattı.

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