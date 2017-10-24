Öne Çıkanlar
Son Dakika
BBC TÜRKÇE
DÜNYA

Avusturya'da aşırı sağcı partiye koalisyon görüşmeleri daveti

Ülkede genel seçimin galibi Halk Partisi'nin 31 yaşındaki lideri Sebastian Kurz, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi'ni koalisyon görüşmelerine davet etti. İki parti anlaşırsa Kurz dünyanın en genç başbakanı olacak.

24 Ekim 2017 Salı, 14:00:19 Güncelleme: 14:10:01
- EPA
İki parti anlaşırsa, 31 yaşındaki Sebastian Kurz dünyanın en genç başbakanı olacak

Avusturya'da 15 Ekim'de yapılan genel seçimi kazanan Halk Partisi'nin (ÖVP) lideri Sebastian Kurz, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi'ni (FPÖ) koalisyon görüşmelerine davet etti.

İki parti anlaşırsa, 31 yaşındaki Sebastian Kurz dünyanın en genç başbakanı olacak.

İslam karşıtı söylemleriyle bilinen Kurz'un partisi seçimde yüzde 31,5 oyla birinci olmuştu.

10 yıldır muhalefette olan FPÖ ise yüzde 27,1 oyla ikinci sırada yer almıştı.

Kurz, Avrupa'da 2015 yılındaki mülteci krizinin ardından partisinin eksenini sağa kaydırmış ve Avusturyalı seçmenlerin desteğini kazanmıştı.

FPÖ ise Kurz'u özellikle göçmenler konusunda "politikalarını çalmakla" suçlamıştı.

'Türkiye'nin AB'yle müzakerelerini sona erdirmeliyiz' demişti

Mayıs ayında Avusturya Dışişleri Bakanı görevindeyken ÖVP'nin başına geçen Kurz'un seçim vaatleri arasında Avrupa'ya göç yollarının kapatılması, AB'nin göçmenlere yardımlarının sınırlandırılması, 5 yıl Avusturya'da yaşamamış olan yabancıların yardımlardan muaf tutulması da var.

Avusturya'da 1 Ekim'de yürürlüğe giren peçe yasağının arkasındaki isimlerden biri de Kurz'du.

Kurz ayrıca Türkiye'deki 16 Nisan anayasa değişikliği referandumunun ardından "Her şey normalmiş gibi ilişkilere devam edemeyiz. AB ile Türkiye ilişkileri konusunda dürüst olmamız gerekiyor. AB katılım müzakerelerini sona erdirip, bir komşuluk anlaşması üzerinde çalışmaya başlamalıyız" demişti.

  • Sebastian Kurz: Dünyanın en genç lideri olacak Avusturya'nın 'dahi çocuğu'
  • Avusturya seçimleri: Sebastian Kurz dünyanın en genç lideri olma yolunda
  • Kurz, 27 yaşında Avusturya Dışişleri Bakanı oldu

BBC TÜRKÇE

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
DÜNYA YAŞAM EKONOMİ
Avusturya'da aşırı sağcı partiye koalisyon görüşmeleri daveti
Avusturya'da aşırı sağcı partiye koalisyon görüşmeleri daveti
'Bana telepatik cinsel tacizde bulundu' dedi, radyo sunucusunu boynundan bıçakladı
'Bana telepatik cinsel tacizde bulundu' dedi, radyo sunucusunu boynundan bıçakladı
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi: Haşdi Şabi'nin Türkiye sınırındaki saldırısını püskürttük
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi: Haşdi Şabi'nin Türkiye sınırındaki saldırısını püskürttük
Xi, Çin'de Mao'dan sonraki 'en güçlü lider'
Xi, Çin'de Mao'dan sonraki 'en güçlü lider'
Bu kaseyi 38 milyon dolara aldı
Bu kaseyi 38 milyon dolara aldı
İngiliz basınının 'prosecco dişlere zararlı' haberi İtalya'yı kızdırdı
İngiliz basınının 'prosecco dişlere zararlı' haberi İtalya'yı kızdırdı
Soğanın neden göz yaşarttığının sırrı çözüldü
Soğanın neden göz yaşarttığının sırrı çözüldü
Dört soruda vergi artışı hakkında merak edilenler
Dört soruda vergi artışı hakkında merak edilenler
Bettencourt öldü, zirve el değiştirdi: Dünyanın en zengin kadınları
Bettencourt öldü, zirve el değiştirdi: Dünyanın en zengin kadınları
Euro Bölgesi'nin finans merkezi Frankfurt'ta uzmanlar Almanya seçimleri için ne diyor?
Euro Bölgesi'nin finans merkezi Frankfurt'ta uzmanlar Almanya seçimleri için ne diyor?
Türkiye'nin 2. Çeyrek büyümesiyle ilgili bilinmesi gereken her şey
Türkiye'nin 2. Çeyrek büyümesiyle ilgili bilinmesi gereken her şey