Avusturya'da en az orta düzey Almanca bilmeyen yabancıların sosyal yardımı kesilecek

- Getty Images Avusturya'da oyun oynayan bir mülteci çocuk

Avusturya hükümeti ülkede ikamet eden tüm yabancıların sosyal yardımlarını yeniden düzenleyen bir yasa çıkardı.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerden gelen tüm yabancıları da kapsayan bu yeni yasaya göre, Avusturya'da yaşayan bir yabancı, en azından orta derecede Almanca bilmiyorsa aldığı sosyal yardımın yüzde 35'ini kaybedecek.

Avusturya hükümeti bu yeni düzenlemenin ülkede yaşayan yabancıların, lisan öğrenerek Avusturya'ya daha iyi uyum yapabilmelerini sağlamaya yönelik olduğunu savunuyor.

Çocuk yardımları da azaltılıyor

Avusturya'da radikal sağ partinin de yer aldığı koalisyon hükümeti ülkedeki yabancılara yönelik başka önlemler de alıyor.

Bu yeni önlemlerden biri de çok çocuklu ailelere verilen çocuk yardımındaki yeni düzenleme.

Şimdiye kadar Avusturya'da eyaletler kendi özerk yapıları ve mali güçleri kapsamında ailelere belli bir çocuk yardımında bulunuyorlardı.

Eyaletten eyalete farklılıklar gösteren bu yardım bazı şehirlerde her çocuk başına sabit bir tutarken bazı şehirlerde ise 4. çocuktan sonra azalıyordu.

Hükümetin yeni düzenlemesine göre ailelere verilen çocuk yardımları artık ikinci çocuktan sonra ciddi oranda azalacak.

- Getty Images Avusturya sınırına giriş yapan göçmen bir aile

Avusturya basını bu düzenlemenin geleneksel olarak Avusturyalılara göre çok daha fazla çocuk sahibi olan mülteci aileleri hedef aldığı konusunda hemfikir.

Başbakan Sebastian Kurz bu yeni düzenlemenin amacının insanları yardım almak yerine çalışmaya teşvik etmek olduğunu söyledi.

Kurz Avusturya'da hükümetin en temel sosyal yardım kalemlerinden oluşan bütçe payının 2012 yılından bu yana % 60 arttığını ve bu yardımların yaklaşık yarısının da yabancılara dağıtıldığını belirtti.

Belçika'da 2 yaşındaki mülteci Kürt kız çocuğu polisin öldürdüğü kesinleşti

Almanya'ya göç eden bir ailenin hikayesi: 'Korkma, ben Alman değilim'

Fotoğraflarla Türkiye'nin ilk göç hikayeleri: 'Göçmenlik bir buğulu cam halidir'

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER