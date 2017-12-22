Avusturya medyasının verdiği bilgilere göre Viyana yakınlarında iki trenin çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürüldü.

Avusturya Devlet Televizyonu ORF’nin haberine göre, başkent Viyana’ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kritzendorf kasabasında iki yolcu treni henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

İtfaiye Sözcüsü Franz Resperger, kazada vagonların raydan çıkarak devrildiğini söyledi.

Resperger, ilk belirlemelere göre 4'ü ağır 20 kişinin yaralandığını ve itfaiye erlerinin devrilen vagonlardaki yolcuları kurtarma çalışmalarına devam ettiğini belirterek, olay yerine çok sayıda ambulans, helikopter ve doktorun sevk edildiğini bildirdi.

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