Avusturya hükümetine 'Nazilere hayır' protestosu

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla düzenlenen gösteride, aşırı sağcı hükümetin mülteci politikaları protesto edildi.

Avrupa'da 2015 yılında yaşanan sığınmacı krizi esnasında çok sayıda sığınmacının geldiği Viyana tren garı önünde toplanan 5 binin üzerinde gösterici, "İnsanları kurtar", "Nazilere hayır", "Hiçbir insan yasa dışı değildir" yazılı pankartlar açtı.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gösteriye katılanlar, Favoriten Caddesi'ni trafiğe kapatarak Karls Kilise Meydanı'na kadar yürüdü.

Sivil toplum kuruluşu Volkshilfe'ın sözcüsü Erich Fenniger, burada yaptığı konuşmada, hükümetin sığınmacılara yönelik hayata geçirmek istediği yasaları eleştirerek, "göçmenlerin ve Müslümanların suçlu ilan edilerek, şeytanlaştırılmaya çalışıldığını" söyledi.

Fenniger, Avrupa genelinde sığınmacı, yabancı karşıtı yasaların yürürlüğe sokulmak istendiğini vurgulayarak, "İnsanların temel hakları ihlal edilmek isteniyor. Bu nedenle temel hakların korunması, sığınmacıların ve yabancıların haklarını savunmak için bugün ayağa kalkmak ve protestolar yapmak zorundayız." diye konuştu.

Gösteriyi organize eden sivil toplum kuruluşlarından Müslüman Sivil Toplum Ağı'nın (NMZ) sözcüsü Abdülhamit Kwieder de hükümetin ramazan ayında camileri kapatma ve imamları sınır dışı etme kararına tepki gösterdi. Kwieder, ülkenin gerçek sorunlarının Müslümanlar üzerinden örtbas edilmeye çalışıldığını ifade etti.

Kwieder, hükümetin bir dini grup üzerinden toplumu kutuplaştırmaya çalıştığını belirterek, "Avusturya'da 80 yıl önce başka bir dini azınlığa yapılanların tekrarlanmasını istemiyoruz. Bugün kim Müslümanlara karşıysa yarın Budistlere de karşı olacaktır. Nefret, din ayrımı yapmaz." şeklinde konuştu.