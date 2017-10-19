Avusturya polisi Türk yolcuları köpeklerle aradı!

Hasan K. isimli vatandaşın kaydettiği video görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük tepki gördü. Bunun üzerine Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu havalimanına gidip incelemede bulundu.
Videodaki görüntülerde polisin Türk yolculara "Üzerinizde ne kadar para var?" diye sorduğu görüldü.
Türkiye'nin Avusturya Büyükelçiliği, resmi Facebook hesabından olayı doğruladı ve bir açıklama yaptı.
DUYURU
"Dün (17 Ekim) akşam saatlerinde sosyal medyada Viyana Havalimanında çekildiği öne sürülen görüntülerin izlenmesi üzerine, Viyana Başkonsolosumuz derhal havalimanına giderek incelemelerde bulunmuştur. Bilahare, vatandaşlarımızdan edinilen bilgiler çerçevesinde, görüntülerdeki aramanın 13 Ekim Cuma günü gerçekleştirilmiş olabileceği anlaşılmıştır.
Öte yandan, THY yetkililerinden de bilgi alınmıştır. Bu tür aramaların, yüklü miktarda nakit para veya ziynet eşyası taşındığına dair ihbar yapılması üzerine ve çok nadiren (senede bir veya iki kez) ve sadece THY’nin değil tüm havayollarını kapsayacak şekilde yapıldığı öğrenilmiştir.
Görüntülerdeki aşağılayıcı ve kabul edilemez uygulama bu Sabah ilgili Avusturya makamları nezdinde diplomatik girişim konusu yapılmıştır.
Bugün ve önümüzdeki günlerde de anılan havalimanında Türkiye’ye yönelik uçuşlar bağlamında gözlem yapılacaktır. Bununla birlikte, aramalarda bulunabilecek para ve ziynet eşyası türü ödeme araçlarına el konulacağından vatandaşlarımızın mağdur olmamaları bakımından aşağıdaki AB çapında geçerli yasal hususların dikkate alınması gerekmektedir.
Avusturya dahil Avrupa Birliği genelinde geçerli kanunlar uyarınca toplam değeri 10 bin € ve üzeri ziynet eşyasının veya 10 bin € üzeri nakit paranın önceden bildirimde bulunulmadan Avrupa Birliği sınırlarına sokulması veya dışarı çıkartılması yasaktır. Bu yasak sadece Türk vatandaşlarına yönelik olmayıp, tüm ülkelerin vatandaşlarını kapsamaktadır.
Sözkonusu yasağın uygulanması amacıyla havaalanları ve sınır kapılarında rutin veya ihbara dayalı kontroller gerçekleştirilmektedir. Viyana Schwechat Havalimanında da senede birkaç kez tüm havayolu şirketlerini kapsayacak şekilde gümrük memurları tarafından eğitimli köpekler vasıtasıyla yolcuların üzerinde deklare edilmemiş yüksek miktarda nakit olup olmadığının tespiti için arama yapılmaktadır.
Bu çerçevede, vatandaşlarımızın mağdur olmamak için Türkçe tercümesi ve Almanca metni aşağıda sunulan mevzuata özenle riayet etmeleri önemlidir.
NAKİT PARA GİRİŞİ VE ÇIKIŞI
Avrupa Birliği’ne 10.000,00 avroyu aşan nakit para ve diğer ödeme araçlarının (seyahat çeki (Traveller Checks), külçe altın, altın para vs.) girişi ve çıkışı EG 1889/05 sayılı direktifini içeren yönetmeliğin (VO (EG) 1889/05) 3. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca gümrük dairesine beyanı zorunludur.
Beyan formları gümrük gişelerinden veya gümrük dairelerinden tedarik edilebilir."
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- arama
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- Avusturya Büyükelçiliği
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Misafir 9 dakika öncebizde onlari ayni sekilde aramaliyiz00
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Misafir 11 dakika önceAVUSTURYANIN ACISI VAR O YÜZDENDİR00
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Misafir 16 dakika önceadam senin yaşın kadar orada yaşamış işi gücü orada hayatını orada kurmuş gitmeyin kardeşim de ne demek oluyor00