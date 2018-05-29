Avusturya - Rusya sahaya çıkıyor

Hazırlık Ülkeler maçında Avusturya ile Rusya, 30 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. Avusturya, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Rusya, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 244 kodlu maçı oynayanlar; Avusturya galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.90, Rusya galibiyet oranı 2.80. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Avusturya son hafta oynanan Rusya maçında 1-0 kazandı.

Rusya ise Avusturya karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Avusturya, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 0 gol yedi.