Avusturya U21 - Çek Cumhuriyeti U21 maçı heyecanı

Hazırlık Ülkeler maçında Avusturya U21 ile Çek Cumhuriyeti U21, 31 Mayıs 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 15:30. Avusturya U21 son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Çek Cumhuriyeti U21, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 281 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Avusturya U21 kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Çek Cumhuriyeti U21 sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Avusturya U21 son hafta oynanan Çek Cumhuriyeti U21 maçında 3-0 kazandı.

Çek Cumhuriyeti U21 ise Avusturya U21 maçında 3-0 yenildi.

Avusturya U21, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Avusturya U21, kendi sahasında 0 gol attı, 5 gol yedi.