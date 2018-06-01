Avusturya U21 - Çek Cumhuriyeti U21 rakamlar

Hazırlık Ülkeler maçında Avusturya U21 ile Çek Cumhuriyeti U21, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:30. Avusturya U21 son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Çek Cumhuriyeti U21, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 364 kodlu maçı oynayanlar; Avusturya U21 galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Çek Cumhuriyeti U21 galibiyet oranı 0.00.

Avusturya U21 önceki hafta Çek Cumhuriyeti U21 mücadelesinde 0-3 yenildi.

Çek Cumhuriyeti U21, Avusturya U21 karşılaşmaında 0-3 kazandı.

Avusturya U21, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Avusturya U21, kendi sahasında 0 gol attı, 8 gol yedi.

Çek Cumhuriyeti U21, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Çek Cumhuriyeti U21, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.