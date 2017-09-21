Avusturyada "burka yasağı" 1 Ekimde başlıyor

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek, yüzün tanınmayacak şekilde örtülmesini yasaklayan söz konusu yasa öncesi, güvenlik güçlerinin olası durumlar karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği anlatıldı.

Açıklamada, emniyet güçlerinin yasağa uymayan kişiye vereceği 150 avroluk cezayı uygulamadan önce burka ve benzer kıyafetler giyen kişileri yeni yasaya ilişkin bilgilendireceği belirtildi.

Bakanlığın ülkede yüzün tamamen örtülmesinin yasaklandığını anlatan Almanca, İngilizce, Türkçe ve Arapça bilgilendirme metni hazırladığı kaydedilen açıklamada, havalimanları da dahil söz konusu durumlarda öncelikli olarak bu metinlerin şahıslara verilerek konunun açıklanacağı vurgulandı.

Hazırlanan metinde, yasağın, topluma açık bütün alanların yanı sıra otobüs, tren, uçak ve gemi gibi toplu taşıma araçlarını da kapsadığı, yüzü tamamen örten peçe, kask gibi unsurların çıkartılmaması halinde bu kişilere 150 avroya kadar para cezasının verileceği, yüzünü açmamak için direnenlerin ise karakola götürüleceği bildiriliyor.

İsmini vermek istemeyen üst düzey bir emniyet amiri, Fransa'nın Cannes kentinde burka giyen kadınların polis tarafından gözaltına alınma anlarının hala hatırlandığına dikkati çekerek durumun kendileri için çok güç olduğunu söyledi.

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