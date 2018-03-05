Fransa merkezli sigortacılık devi AXA, Bermudalı XL Group satın alması için anlaşmaya varıldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre AXA, her bir XL hissesi için 57.6 dolar ödeyecek ve toplam satın alma bedeli 15.3 milyar dolar olacak.

Birkaç gündür söylentilerin yoğunlaştığı satın almanın finans sektöründe son dönemde sıkılaşan düzenlemeler ve düşen marjlara karşı bir cevap niteliği taşıdığı düşünülüyor. Geçtiğimiz aylarda da AXA'nın en büyük rakiplerinden AIG yaklaşık 5.5 milyar dolar ödeyerek Validus'u satın almıştı.

AXA CEO'su Thomas Buberl, satın alma sayesinde AXA'nın küresel emlak ve afet pazarındaki hayat ve tasarruf sigorta piyasasını domine edeceğini belirtti.

Bu atılım, AXA paydaşlarına arttırılmış risk çeşitliliği, yüksek nakitli poliçe potansiyeli ve güçlendirilmiş büyüme olasılığıyla önemli bir uzun vadeli değer sunuyor

AXA yetkilileri şirketin geleceğini sigortacılık risklerinin yeniden dengelenmesi ve finansal risklerden kaçınılması olarak görmesine rağmen AXa hisseleri ilk seanslarında yüzde 5 düşüş kaydetti. Bazı analistler düşüşün nedeni olarak satın almadaki bedelin çok yüksek olmasını gösterdi.

AXA CEO Thomas Buberl

6 MİLYAR EURO KÂR AÇIKLAMIŞTI

Almanya merkezli Allianz'ın ardından sigortacılık sektöründe Avrupa'nın en yüksek piyasa değerine sahip olan AXA'nın bu satın alma nedeniyle borç oranın artması bazı yatırımcılar açısından risk olarak görüşüyor.

Gelir öncesi kazançta XL satın almasının AXA'ya getirisinin yıllık 400 milyon dolar olacağı öngörülüyor. AXA, 2020 finansal hedefleri kapsamında 2016 ve 2020 yılları arasında hisse başına kazancının yüzde 3 ila 7 artmasını bekliyor.

Fransız şirket geçtiğimiz yıl yaşanan yıkıcı doğal afetlerde, reasürans kontratları ve çeşitlendirilmiş iş modelleri sayesinde ucuz atlatmıştı. 2017 net kârı da 6.2 milyar euro ile beklentilerin üzerinde açıklamıştı.