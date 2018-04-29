Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Halil İbrahim Cebeci, doğru ayakkabı seçimine dikkat çekerek, ayağa olmayan ayakkabıların sinir sıkışmalarına neden olduğunu, bunun da ağrı ve uyuşmalara yol açtığını söyledi.

DOĞRU AYAKKABI HASTALIKLARDAN KORUYOR

Opr. Dr. Cebeci, doğru ayakkabı seçiminin birçok omurilik hastalığından hem de kireçlenme sorunlarından kurtarabileceğini belirterek, giyilen dar ayakkabının ayakta sinir sıkışmaları yaparak ağrı ve uyuşmalara neden olduğunu kaydetti.

İHA'nın haberine göre; Op. Dr. Halil İbrahim Cebeci, "Ayaklarımız, hayat boyu vücudumuzu üzerinde taşıyıp yürümemizi ve koşmamızı sağlayan vücudumuzun önemli bölümüdür. Hareket özgürlüğümüz ayağımıza uygun ayakkabı seçerek sağlayabiliriz. Fakat doğru seçim yapmadığımız takdirde sağlık sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Uygun ayakkabı seçmenize rağmen, ayaklarınızdan şikayetçi misiniz? Sebebi ayak yapınızdan da kaynaklanabilir. Mutlaka uzman bir doktordan destek alınız" dedi.

DAR AYAKKABI SİNİR SIKIŞMASINA NEDEN OLUYOR

Ayağı sıkan ve dar ayakkabıların sinir sıkışmasına neden olduğunu belirten Cebeci, "Sinirler, omurga kemiklerinin oluşturduğu kanalda omurilikten başlayarak ayak parmak uçlarına doğru ilerlemeye devam eder. Doğru ayakkabı seçimi yapmadığımız da bu da ayağımızda sinir sıkışmasına neden olur. Ayak sinir sıkışması genel olarak ayak bileği kısmında ve parmaklarında bulunan sinir sıkışmalarına bağlı olarak gerçekleşebilir. Sinir sıkışmaları gerçekleştiği sırada şiddetli ağrı ve uyuşmalara maruz kalabiliriz. Ayak sinir sıkışması dikkat edilmesi gerektiren bir durumdur, ihmal edildiği takdirde mutlaka tedavi edilmesi gereken bir sağlık sorunudur" diye konuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER