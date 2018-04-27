"Ayakkabı ihracatı rekor kırdı, 1 milyar dolar hayal değil"

Türkiye’den 120 üretici firmanın katılacağı dev etkinliğe, 60 ülkeden 850 sektör profesyoneli ve yabancı misafir gelecek. Türk ayakkabı üreticilerinin özgün tasarım ürünlerinin yer alacağı fuar, yabancı alım heyetleri ile ikili iş görüşmelerine ve bu bağlamda potansiyel ihracat pazarlarına giriş için köprü görevi üstlenecek

Güney Afrika’dan ciddi talep var

Ayakkabı sektörünün markalaşma ve ihracat konularında ciddi yol aldığını söyleyen EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, “Ayakkabı sektörü kaliteli üretim, teslimat süresine sadakat ve en önemlisi markalaşma yolunda her geçen yıl gelişiyor. Avrupa’da Almanya başta olmak üzere Ukrayna, İngiltere, İtalya, Hollanda ve Romanya’ya ciddi ihracat gerçekleştiriyoruz. Rusya en önemli dış pazarların başında geliyor. Ortadoğu’da Irak ve Suudi Arabistan Türk ayakkabısını tercih ediyor. Tüm bunların yanında bu yıl Güney Afrika ülkelerinin ayakkabı için Türkiye’yi tercih ettiğini gözlemledik. Bu yıl bu kıtadan fuarımıza alım için gelen kişi sayısında, bir yıl öncesinde göre yüzde 60’lık bir artış söz konusu” dedi.

Demir, ayakkabı ihracatındaki olumlu gelişmeleri ise şu cümlelerle değerlendirdi:

"2018’in ilk çeyreğinde ayakkabı ihracatı, bir yıl öncesinin aynı dönemine göre yüzde 27’lik artışla 222 milyon dolarlardan 281 milyon dolara çıktı. Aynı dönem içerisinde Rusya’ya gerçekleştirilen ihracatta yüzde 187’lik bir artış oldu. Bu bir rekor. Bizler Eksposhoes ile ayakkabı üreticilerimizin düzenli olarak ihracatına katkı sağlamayı kendimize görev biliyoruz. Ancak sadece Rusya ile kısıtlı kalmamız imkânsız. Alternatif pazarları keşfedebilmek adına yurt dışı fuarlara katılım sayımızı artırmamız gerekiyor. Rusya’daki Euroshoes ve Ukrayna’daki Leathershoes fuarları bizim için yeni ihracat kapıları demek. Sektör bu performansını devam ettirirse, 1 milyar dolar olan 2018 yılı ihracat hedefi hayal olmaz"