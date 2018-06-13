Ayakkabı kutusunda tutulan 18. yüzyıldan kalma Çin vazosu 16,2 milyon Euro'ya satıldı

Fransa'da yıllarca çatı katında bir ayakkabı kutusunda tutulan 18. yüzyıldan kalma bir Çin vazosu 16 milyon 200 bin Euro'ya (yaklaşık 87 milyon lira) satıldı.

Ünlü müzayede evi Sotheby's'in Paris'teki şubesinde yapılan müzayedede, vazonun 500 bin ila 700 bin euro arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyordu.

Vazonun satış fiyatı, Sotheby's'in Paris'teki şubesinde şimdiye kadar tek bir parçaya verilen en yüksek miktar.

Müzeyede yaklaşık 20 dakika sürdü.

Vazoyu satın alan Asya kökenli kişinin adı ise açıklanmadı.

Sotheby's'in Asya sanatları uzmanı Olivier Valmier, vazoyu ilk gördüklerinde çok etkilendiklerini ve parçanın gerçek bir sanat eseri olduğunu söyledi.

Olivier Valmier, "Adeta bir Caravaggio eseri bulduk" dedi.

Vazonun üzerinde Çin'de 1736-1795 yıllarında hüküm süren İmparator Çianlong'a ait bir damga bulunuyor.

Aile yadigarı vazoyu evinin çatı katında bulan kişinin ise Sotheby's yetkilileri ile Mart ayında temas kurduğu ve "Vazoyu pek sevmedik. Zaten dedemler de sevmemişti" dediği ortaya çıktı.

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