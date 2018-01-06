İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvar Müdürlüğü İkona Laboratuvarı’nda yürütülen çalışma kapsamında, Ayasofya Müzesi envanterine kayıtlı ahşap ikonalar, elden geçiriliyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre laboratuvarda 45 adetlik gruplar halinde konservasyonları gerçekleştirilen tarihi esere ilişkin bilgi veren İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvar Müdürü Ali Osman Avşar, Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sema Doğan’ın, projenin sanat tarihi yönünü, kendilerinin de konservasyon yönünü çalıştıklarını söyledi.

Üzerinde dini ritüellerin, inanca dayalı hikâyelerin tasvir edildiği resimlerin yer aldığı ikonaların Ayasofya’nın galeri katında muhafaza edildiğini aktaran Avşar, “İkonları korumamız gerekiyor. Şu ana kadar 45 adet ikonanın konservasyonu tamamlandı. Hepsini bitirdikten sonra oluşturulacak müzede sergilemek istiyoruz. Çünkü Ayasofya’da bunları sergilemek için yeterli alan yok” dedi. Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sema Doğan, çalışma için İtalyan ikona uzmanlarından eğitim alındığını kaydetti.

‘MÜZE KURULMALI’

Çoğunluğu 17. ve 18. yüzyıla ait olan Ayasofya Müzesi’ndeki ikonaların, bilimsel çalışmalar sonucunda yayınlar ve konferans gibi etkinliklerle bilim dünyasına sunulması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının en büyük hedefleri olduğunu belirten Doğan, “Tarihte Bizans İmparatorluğu’nun başkentinde, dini geleneğin sonraki yüzyıllarda devam eden değerlerini barındıran bir ikona müzesinin kurulması bu eserlerin toplumla paylaşılması açısından önem taşımaktadır” dedi.