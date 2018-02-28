Miss Turkey 2014 üçüncü güzeli Aybüke Pusat'ın, aynı yıl Kenan Işık'ın sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.
7'NCİ SORUYA KADAR GELMİŞTİ
Yarışmanın 5 Mayıs 2014'te ekrana gelen bölümünde Aybüke Pusat, 7'nci soruya kadar geldi.
"Dinlediğiniz türküyü kim seslendirmektedir?" sorusuna "Ali Ekber Çiçek" yanıtını veremeyen Aybüke Pusat, telefon jokeri hakkını kullandı. Ancak buna rağmen yanıttan emin olamadı. Bunun üzerine de kazandığı 7 bin 500 lirayı alarak yarışmadan çekildi.
HEDEFİ 125 BİN LİRAYDI
Aybüke Pusat, yarışmaya 125 bin lira hedefiyle katıldı ancak 7 bin 500 liralık soru sonrası yarışmacı koltuğundan kalktı.
AYBÜKE PUSAT KİMDİR?
Aybüke Pusat 20 Mayıs 1995 yılında Ankara'da dünyaya gelen güzel oyuncu Hacettepe Üniversitesi'nde Ankara Devlet Konservatuarı Bale Bölümü mezunu. Dans ve piyano eğitimleri aldıktan sonra balerin olmayı tercih etti. Daha sonra eğitim hayatına Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünde devam ettirme kararı aldı.
2014 yılında düzenlenen Elidor Miss Turkey yarışmasında 3.seçilerek dereceye girdi. Kariyerine oyuncu olarak devam etmeye karar veren Aybüke Pusat, Medcezir dizisi ile oyunculuğa adım attı.
Şimdilerde ise Söz dizisinde Doktor Bahar karakteri ile büyük beğeni topladı.
Rol Aldığı Yapımlar:
2014- Medcezir
2015- Beş Kardeş
2015- O Hayat Benim
2017- Söz
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