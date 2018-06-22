HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, “Birçok arkadaşım aramıştı, onlara tek tek geri dönüyorum. Hepsiyle buluşacağım’ diyen Pusat, yeni sezonda yeni bir projeyle ekranda olacağının sinyalini verdi. Aşk hayatıyla ilgili soruları ise, “İlişkim hakkında hiç konuşmuyorum biliyorsunuz” diyerek yanıtsız bıraktı.

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