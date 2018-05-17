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Fotoğrafların altına yazdığı notla Anneler Günü’nü de kutladı: “Çocuklarım, yaşanacak harika bir hayat var. El ele. Elimde bir fenerle yolunuzu bulmanıza yardımcı olacağım tüm gücümle. (gecikmiş anneler günü kutlaması)”