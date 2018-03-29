Ayça Damgacı Avlu dizisi ile beraber en çok aranan isimler arasında yerini aldı. Ayça Damgacı kimdir? Ayça Damgacı kaç yaşındadır? Avlu dizisinde Hasret Şengül karakteri Ayça Damgacı nerelidir? İşte ayrıntılar...

AYÇA DAMGACI KİMDİR?

Ayça Damgacı 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Başından geçen olaylara dayanan, senaryosunu yazdığı ve başrolünü oynadığı 2008 yapımı Gitmek filmiyle tanınır.

İktisat okumaktan vazgeçti ve oyuncu olmaya karar verdi. Önce Şahika Tekand Oyunculuk ve Sanat Stüdyosu'na devam etti. Ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Tiyatro Oyunevi kadrosuna katıldı. Ayrıca Göçebe Şarkılar adlı bir grupta solistlik yapıyor. Oyuncu şu an 2013 yılından beri Star TV'de yayınlanan Aramızda Kalsın adlı dizide Hatçik karakterini canlandırmıştır. Oyuncu en son ise 2015-2016 sezonunda O Hayat Benim kadrosuna dahil oldu.

AYÇA DAMGACI'NIN ÖDÜLLERİ

27. Uluslararası İstanbul Film Festivali - Gitmek, En İyi Kadın Oyuncu

15. Altın Koza Film Festivali - Gitmek, En İyi Kadın Oyuncu (Selen Uçer'le paylaştı.)

14. Uluslararası Saraybosna Film Festivali, 'Gitmek', En İyi Kadın Oyuncu

14. Türkiye/Almanya Film Festivali Nurnberg, Gitmek En iyi Kadın Oyuncu

Rol aldığı tiyatro oyunları

Yala Ama Yutma!

Beklerken

İstanbul'da Bir Dava

Dillerde Günahkar

Döne Döne

Unutmak

Ormanların Hemen Önündeki Gece

Evlenme

Ceza Kolonisinde

Bebek Fil

Biraz Sen, Biraz Ben

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