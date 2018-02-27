Ayça Tekindor, sosyal medya hesabından Arif v 216 filmi için, ‘‘Muhtemelen hayatımda izlediğim en kötü film Arif v 216. Gerçekten şaşırdım’’ demişti. Algöz, Tekindor’un bu paylaşımına, “IBAN’ı gönder, paranı geri göndereyim” yanıtını vermişti.



Filmin oyuncularından Algöz, Ayça Tekindor’a olan kırgınlığını ve neden tepki gösterdiğini Hürriyet’ten Sinem Vural’a anlattı.

Algöz'ün yanıtı şöyle:



Herhangi birine kalkıp da böyle bir şey söylememiştim şimdiye kadar. Ayça’yı tanıdığım için o yanıtı yazdım. Çünkü “Televizyon Çocuğu” ve “Zaga” döneminde üç sene birlikte çalıştık. Elimizde büyüdü diye bir deyim vardır ya, öyle... O zaman gencecik bir kızdı, bir müzik kanalında keman çalıp sunum yapıyordu. Bizim ekibe dahil olmak istedi, arkadaş olarak aramıza aldık. Bir insanın herhangi bir işi beğenmeme hakkı elbette var. Ama o yanıtı birçok köşe yazarı yanlış anladı. “Eleştiriye açık değil” dediler benim için. Sinema eleştirmenleri bile “Eleştiriye böyle yanıt verilmez” dedi.

Tekindor ise, sosyal medya hesabından bu röportajı paylaşarak, “Bu yazılanları dediyse gerçekten; ben Zaga’da çalışmaya Okan’ın teklifiyle başladım. Program onun değil, Okan’ındı, kötü dediğim filmin de onun olmadığı gibi… Ben ortada yokum, kendi hesabımdan istediğimi yazarım. Bu kadar değer verme bana yaa, 20 sene olmuş görmeyeli…” yanıtını verdi.