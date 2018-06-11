HT Magazin'de yer alan habere göre, Aydilge, “Çocuksu beden ve kadınsı seksilik birleştiğinde ortaya çocuksu cinsellik çıkıyor. Böyle bir imajın meşrulaştırılması, çocukların pedofili kurbanı olmasını kolaylaştırır belki ama asıl soru şu: Biz kendi sapkınlıklarımızla ne zaman yüzleşeceğiz?” yorumunu yaptı.

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