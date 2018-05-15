HT Magazin'de yer alan habere göre, “Yaşları küçük olan kız çocuklarının Anneler Günü’nü kutlamaya vicdanınız elveriyor mu?” sözleri büyük alkış alan Aydilge ‘Sorma Ne Haldeyim’ şarkısını çıplak sesle söyledi.

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