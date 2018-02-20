Hürriyet'de yer alan habere göre, Aydilge, programa keman sanatçısı sevgilisi Utku Barış Andaç’la katıldı. Sema Eryiğit ve ekibi, 19 Haziran’da nikah masasına oturacak olan çift için stüdyoya nişan pastası getirtti.



Aydilge, o anı "Radyo programında bizim için bu şahane sevgililer günü pastasını hazırlatan Sema Eryiğit'e ve tüm radyo ekibine çok teşekkürler..." notu düşerek paylaştı.

Aydilge, bir süredir beraber olduğu kemancı Utku Barış Andaç’tan ağustos ayında evlilik teklifi almıştı.

Şarkıcı, teklifle beraber gelen tektaşı parmağına taktıktan sonra Andaç’la çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada şu notla paylaşmıştı:



"Evet dedim, evet dedim. Tüm geçmiş yaşamlarımızda olduğu gibi yine kavuştuk. Şimdi, burada, her zaman, tüm boyutlarda ve tüm evrenlerde kavuşacağız. Sonsuz sevgilim."