Ünlü şarkıcı, “Biz geçmiş yaşamlarımızda da bir arada olduğumuza inanıyoruz. Bu yüzden düğünümüz için 17. yüzyıl barok dönemine ait bir konsept hazırlattık’’ dedi ve ekledi:



‘17. YÜZYILDAN 21. YÜZYILA’



“Düğünde 3 gelinlik giyeceğim. İlk giyeceğim yani şu an üzerimde gördüğünüz gelinlik 35 kilo ağırlığında ve tarihi barok dokular içeriyor. ‘45 kilo bir kadın bu gelinliği nasıl taşıyacak?’ diye düşünebilirsiniz. Biz de böyle düşündüğümüzden ve düğünün sonlarına doğru çılgınca hoplayıp zıplayabileyim diye Hanse Altın bana sürpriz yapıp 2 gelinlik daha hazırladı. Giyeceğim gelinlikler giderek hafifleyecek ve ben 17. yüzyıldan 21. yüzyıla sıçrayabileceğim.”

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