Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Aydın 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Aydın 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları da gelmeye başladı... İl genelinde yüzde 87.89 seçime katılım oranı sağlanırken saat 20:01 itibarıyla açılan sandık sayısı ise yüzde 40.6 … Aydın 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Muharrem İnce: 111.680 oyla yüzde 43.00 - Recep Tayyip Erdoğan: 105.251 oyla yüzde 40.53 - Meral Akşener: 29.693 oyla yüzde 11.43 - Selahattin Demirtaş: 11.241 oyla yüzde 4.33 - Temel Karamollaoğlu: 1.054 oyla yüzde 0.41 - Doğu Perinçek: 775 oyla yüzde 0.30 aldı.



Aydın 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Muharrem İnce: 111.680 oyla yüzde 43.00Recep Tayyip Erdoğan: 105.251 oyla yüzde 40.53Meral Akşener: 29.693 oyla yüzde 11.43Selahattin Demirtaş: 11.241 oyla yüzde 4.33Temel Karamollaoğlu: 1.054 oyla yüzde 0.41Doğu Perinçek: 775 oyla yüzde 0.30

Milletvekili genel seçime yüzde 88.85 oranında katılımın sağlandığı Aydın il genelinde sandıklar saat 20:01 itibarıyla yüzde 31.2 oranında açıldı. 2018 Aydın milletvekili seçim sonuçları şöyle: Millet İttifakı: 93.439 oyla yüzde 48.14 - Cumhur İttifakı: 84.440 oyla yüzde 43.5 oranında oy aldı. Öte yandan 2018 Aydın milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti: 68.758 oyla yüzde 35.42 - CHP: 63.717 oyla yüzde 32.83 - İYİ Parti: 28.258 oyla yüzde 14.56 - MHP: 15.682 oyla yüzde 8.08 - HDP: 13.223 oyla yüzde 6.81 - SP: 1.464 oyla yüzde 0.75 oy aldı.



Saat 20:01 itibarıyla 2018 Aydın milletvekili seçim sonuçları şöyle:



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Millet İttifakı: 93.439 oyla yüzde 48.14Cumhur İttifakı: 84.440 oyla yüzde 43.5AK Parti: 68.758 oyla yüzde 35.42CHP: 63.717 oyla yüzde 32.83İYİ Parti: 28.258 oyla yüzde 14.56MHP: 15.682 oyla yüzde 8.08HDP: 13.223 oyla yüzde 6.81SP: 1.464 oyla yüzde 0.7516 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…