Aydın'da anne ve babasını tabancayla öldüren 17 yaşındaki genç, aynı silahla intihar etti.



Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nden silah sesi geldiği ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mert Ali D.'yi bir apartmanın önünde yaralı halde buldu. 112 Acil Servis ekibince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



D.'nin, önünde yaralı halde bulunduğu apartmanın 2. katındaki evine giden ekipler, annesi 42 yaşındaki Suna ve babası 47 yaşındaki Adem D.'nin silahla yaralandığını tespit etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan çift yaşamını yitirdi.



Polis ekipleri, Mert Ali D.'nin, anne ve babasına uykuda tabancayla ateş ettikten sonra 4 katlı apartmanın çatı katında aynı silahla başına ateş açarak yere düştüğünü belirledi. Polis olan Adem D.'nin kısa süre önce emekliye ayrıldığı öğrenildi.

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