Aydın'ın Efeler ilçesinde, etkili olan fırtınayla birlikte balkondan sokağa düşen elektrikli fırın az daha bir kişinin canına mal oluyordu. Fırından önce düşen kağıt parçalarını fark ederek hızını artıran şahıs ölümden birkaç saniye ile kurtuldu.

İHA'nın haberine göre olay, bu sabah saat 09.21 sıralarında Efeler ilçesi 1955 sokakta meydana geldi. Sabah işe gitmek üzere evinden çıkan şahıs, sokakta yürüdüğü sırada balkondan üzerine düşen kağıt parçalarını fark edince dönüp arkasına baktı. Apartmanın üst katındaki bir dairenin balkonundan üzerine doğru gelen büyük karton kutu ve elektrikli fırını gören şahıs, hızını artırarak fırının üzerine düşmesinden birkaç saniyeyle kurtuldu.

Şahsın olası bir yaralanma veya ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar civardaki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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