Aydoğdu Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonunda yangını kontrol altına aldı.

AA'nın aktardığına göre; ekipler, yanan binanın balkonlarına çıkarak mahsur kalan biri bebek 13 kişiyi kurtardı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise 10 aylık olduğu belirtilen Öykü bebeği tedbir amaçlı Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER