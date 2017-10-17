Aydın'ın Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi 1923 sokakta bulunan binanın yangın merdiveninde yangın çıktı.

YANGIN MERDİVENİ DEPO OLARAK KULLANILMIŞ

İHA'nın haberine göre, yangın merdiveninin amacı dışında depo olarak kullanılması sonucu merdivene istiflenen tahta paletler bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi.

YANGININ YERİ İTFAİYE EKİPLERİNİ ŞAŞIRTTI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının binada değil yangın merdiveninde çıktığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Binanın 4. katının olduğu bölüme depolanmış tahta paletler ekipler tarafından söndürülürken, yaşanan olay görenleri şaşırttı.

OLAYLA İLGİLİ ZABIT TUTULDU

İtfaiye ekipleri binadaki yangın merdivenin amacı dışında kullanılması nedeniyle zabıt tuttu.

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