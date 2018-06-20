Aydın 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, sanıklar, tarafların avukatları ve sanık yakınları katıldı. FETÖ/PDY'nin Söke'deki öğrenmen yapılanması içinde yer almakla suçlanan sanıklar ile avukatlarının savunmalarını tamamlamalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

DHA'nın haberine göre, 15 sanığın dosyasının ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, 27 sanığa ise 1 yıl 6 ay ile 12 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, 7 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan ve duruşmaya katılmayan tutuksuz sanık Ergül Dal'ın ise tutuklanmasına karar verdi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan tutuksuz 3 sanık için de hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Tutuksuz sanıklara uygulanan adli kontrol hükümlerinin de devamına karar verildi.