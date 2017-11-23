Aydın'da halk otobüsü şoförü apandisiti patlayan hastayı acile yetiştirdi

Aydın'da bir özel halk otobüsü şoförü, apandisiti patlayan ve otobüse bindikten sonra fenalaşan hastayı güzergahtan çıkıp trafikte son sürat ilerleyerek acil servise yetiştirdi.
Efeler ilçesinde dün akşam saat 22.40 sıralarında meydana gelen olayda; Hüseyin Öngören'in kullandığı Ata Mahallesi-Adnan Menderes Üniversitesi güzergahında çalışan 17 numaralı özel halk otobüsüne Ata Mahallesi'ndeki bir duraktan binen yolcu bir süre sonra fenalaşarak araç içerisinde kıvranmaya başladı. Diğer yolcuların yardım etmek istediği hasta, apandisitinin patladığını ifade etti. Hasta yolcuyu daha rahat edebileceği bir koltuğa yerleştiren Hüseyin Öngören, dörtlülerini yakıp bütün kırmızı ışıkları geçerek ağrılar içerisinde kıvranan yolcuyu Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine yetiştirdi. Hastaya acil servise ulaşması sırasında yardım eden diğer yolcular da gösterdiği duyarlılık nedeniyle özel halk otobüsü şoförü Öngören'e teşekkür etti.
"ARABANIN İÇİNDE KIVRANIYORDU"
Yolcusunun hasta olduğunu duyunca hemen güzergahındaki seferi bırakıp hastane yoluna koyulan duyarlı halk otobüsü şoförü Hüseyin Öngören, "Dün gece saat 22.30 gibi son sırama gidiyordum. Bir tane beyefendi bindi. Yolda yürüyemiyordu. 'Beni hastaneye kadar yetiştirebilir misiniz' dedi. Neyi olduğunu sorduğumda 'apandisitim patladı galiba' dedi. Arabanın içinde kıvranıyordu. Ben de onu alelacele hastaneye yetiştirdim. Dörtlüleri yaktım. Kırmızı ışık falan dinlemedin direk hastane acil kapısına yanaştım. Oradaki doktorlara seslendim. Yolcuların da yardımıyla hastayı hastaneye bıraktık" dedi.
İnsanlık görevini yerine getirdiğini kaydeden Öngören, "Bir dakika bile düşünmedim. Hepimizin, kimin ne zaman ne olacağı belli olmadığı için o yüzden insanlık görevimi yaptım. Araçta diğer yolcular da vardı. Onlar da bana yardımcı oldular ve zamanında vatandaşı hastaneye yetiştirdik" diye konuştu.
Apandisiti patlayan vatandaşın araca binişi ve hastaneye yetiştirilmesi anbean araç içerisindeki kameraya yansıdı. Duyarlı şoför sayesinde acile yetişen hastanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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