Aydın'da halk otobüsü şoförünün, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürmesi araçtaki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Üniversite-Otogar seferini yapan özel halk otobüsü şoförü 40 yaşındaki Şenol Beşparmak, son durak olarak gittiği otogarda bir kişinin araçtan inmediğini fark etti.

AA'nın haberine göre, ön koltukta oturan yolcunun yanına giden ve rahatsızlandığını farkeden Beşparmak, hastayı otobüsüyle Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Burada yolcuyu sağlık ekiplerine teslim eden Beşparmak, seferine devam etti.

Otobüsün güvenlik kamerasının da kaydettiği olayla ilgili gazetecilere açıklama yapan Beşparmak, yolcusunun sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendiğini, yaşadığı telaş, mutlu bittiği için rahatladığını ifade etti.

Beşparmak, şunları dile getirdi:

"Vatandaşın kriz geçirdiğini fark ettim. O anda yere düştü. Aldığımız eğitimlerle müdahale etmek istedim fakat ağzından kan geldiği için tedirgin oldum. Araçta tek olduğum için aklıma sadece hastaneye götürmek geldi. Sadece vatandaşımızı hastaneye yetiştirme telaşı içerisindeydim. İnsanlık görevimi yerine getirdiğim için mutluyum."

Aydın'da 23 Kasım ve 12 Aralık'ta da halk otobüsü şoförlerinin hastalanan yolcularını hastaneye götürmesi kameralara yansımıştı.

aydın

halk otobüsü

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER