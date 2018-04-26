Bozköy Mahallesi'nde 19 Nisan'dan beri kayıp Durmuş Sağ'ı arama çalışmalarına Aydın Jandarma Filo Komutanlığına bağlı 2 helikopter katıldı.

AA'nın haberine göre, AFAD ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de arama köpeği desteğiyle karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin arama çalışmasına vatandaşlar da destek veriyor.

Bozköy Mahallesi'nde Şadiye Dağ, traktörle evden ayrılan eşi Durmuş Sağ'dan haber alamadığı gerekçesiyle 19 Nisan'da İlçe Jandarma Komutanlığına başvurmuş, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlatmıştı.

Dün de Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler drone ile havadan, Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı ekibi ise bölgedeki gölette arama yapmış Sağ'a ilişkin herhangi bir ize ulaşılamamıştı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER