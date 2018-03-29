Devlet Su İşleri (DSİ) 21’inci Bölge Müdürlüğü tarafından Aydın’ın Çine İlçesi’nde yürütülen sulama kanalı kazı çalışmalarında, tarihi eser değeri taşıyan heykel bulundu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre heykeli, Koçarlı-Bağarası Ovası sulamasında kullanılacak kanalın kazı çalışmaları sırasında iş makinesi buldu.

Firma yetkilileri olayı, Aydın Arkeoloji Müze Müdürlüğü, DSİ ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi. Heykel, üzerinde inceleme yapılmak üzere Aydın Arkeoloji Müze Müdürlüğü yetkililerince koruma altına alınırken, firma yetkilileri çalışmayı bir süre durdurdu. Kazının, inceleme yapıldıktan sonra devam edeceği belirtildi.

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