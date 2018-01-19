Aydın'da bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu. Umurlu Mahallesi'nde Emrah Y'yi (35) evinin bahçesinde yerde hareketsiz halde bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

AA'nın haberine göre, olay yerine gelen ekipler, Emrah Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Emrah Y'nin öldüğünü öğrenen yakınları gözyaşı döktü.

Emrah Y'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Aştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

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