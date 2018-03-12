Aydın'da boşandığı eşi ile oğlunun velayet davasında mahkemelik olan gözü dönmüş bir baba, elinde pompalı tüfekle eşinin çalıştığı özel bir engelli rehabilitasyon merkezini bastı. Eski eşini kolundan ve bacağından yaraladıktan sonra da oğlunu alıp rehabilitasyon merkezini terk etti ve elindeki pompalı tüfekle taksiye binip gitti.
İHA'nın haberine göre, Aydın'da yaşayan ve 7 yaşında Y.B. isimli oğulları bulunan 38 yaşındaki E.B. ve 32 yaşındaki S.Y. 3 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Çift, boşanmalarının ardından oğulları Y.B.'nin velayeti için anlaşamayınca mahkemelik oldu. Geçen hafta görülen ilk duruşmada mahkeme, dava sonuçlanana kadar çocuğun sırasıyla anne ve babada kalmasına karar verdi. Bu arada, anne S.Y. ise Aydın-İncirliova yolu üzerindeki Efeler ilçesine bağlı Kardeşköy Mahallesi'nde engelli çocuklara hizmet veren özel bir rahabilitasyon merkezinde çalışmaya başladı.
ESKİ EŞİNE ATEŞ AÇTI
Ayrılan anne ve babanın velayet tartışmasının mahkemeden sonra da devam etmesinin ardından sinirlenen baba E.B. önceki gün elinde pompalı tüfekle oğlunu almak için ayrıldığı eşinin çalıştığı Kardeşköy Mahallesi Kazakkahvesi Sokak'taki özel engelli rehabilitasyon merkezine gitti. Oğlunu vermek istemeyen eski eşi S.Y. ile oğlu Y.B, eğitim gören engelli çocuklar ve rehabilitasyon merkezi çalışanlarının yanında tartışan baba E.B. elindeki pompalı tüfekle eski eşi S.Y.'ye ateş açtı. S.Y. kolundan ve bacağından yaralanıp yere düşerken, E.B. bir elinde pompalı tüfek olduğu halde oğlu Y.B.'yi diğer koluna alarak rehabilitasyon merkezinden ayrıldı ve kapıda bir taksiye binerek gitti. Gözü dönmüş babanın bir elinde 7 yaşındaki oğlu, diğer elinde ise pompalı tüfek olan rehabilitasyon merkezinden ayrılma anındaki dehşet görünüleri cep telefonu ile kaydedildi. Yaralı anne S.Y. ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
"HER ŞEY OĞLUM İÇİN"
Bu arada, pompalı tüfekle engellilerin eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezini basan gözü dönmüş baba, olaydan sonra Facebook sayfasından, "Her şey oğlum için" ve " Adaletin olmadığı yerde, insanlar kendi adaletini kendi sağlar" paylaşımlarında bulundu. Olayı araştıran jandarma ekipleri E.B.'yi kısa süre sonra olayda kullandığı pompalı tüfekle gözaltına aldı.
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